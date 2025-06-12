Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с Днем России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с государственным праздником. Об этом говорится в официальном обращении главы региона, опубликованном в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы — часть великой страны с богатейшей историей, традициями и духовным наследием. Сила России — в ее многонациональном народе, который во все времена с честью отвечал на любые вызовы, защищал и прославлял Родину»,— отметил глава Кубани.

Господин Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край продолжит работу на благо страны, укрепляя экономику и обеспечивая продовольственную безопасность. В завершение он пожелал жителям здоровья и успехов в начинаниях.

Анна Гречко