На Кубани 12 июня объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае днем 12 июня была объявлена авиационная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослали через приложение РСЧС около 16:00 по мск.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае нахождения на улице или в транспорте — настоятельно рекомендуют немедленно найти укрытие.
Кроме того, гражданам напоминают об опасности, исходящей от обломков и поражающих элементов, которые могут быть обработаны отравляющими веществами.
Оперативные службы призывают сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных и проверенных источников.