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На Кубани 12 июня объявили авиационную опасность

В Краснодарском крае днем 12 июня была объявлена авиационная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослали через приложение РСЧС около 16:00 по мск.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае нахождения на улице или в транспорте — настоятельно рекомендуют немедленно найти укрытие.

Кроме того, гражданам напоминают об опасности, исходящей от обломков и поражающих элементов, которые могут быть обработаны отравляющими веществами.

Оперативные службы призывают сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных и проверенных источников.

Анна Гречко

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