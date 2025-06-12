На Кубани 12 июня объявили авиационную опасность

В Краснодарском крае днем 12 июня была объявлена авиационная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослали через приложение РСЧС около 16:00 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, не выходить на улицу без крайней необходимости. В случае нахождения на улице или в транспорте — настоятельно рекомендуют немедленно найти укрытие.

Кроме того, гражданам напоминают об опасности, исходящей от обломков и поражающих элементов, которые могут быть обработаны отравляющими веществами.

Оперативные службы призывают сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных и проверенных источников.

Анна Гречко