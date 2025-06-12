На улице Лаперуза в Краснодаре ограничили движение из-за ремонта дороги
В поселке Российском Краснодара начался ремонт дорожного покрытия на участке улицы Лаперуза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Работы проводят на отрезке от ул. Дорожной до ул. Генерала Петрова. Движение транспорта по участку ограничено до 15 июня включительно, выезд с прилегающих улиц временно невозможен.
Водителям рекомендуют использовать объезд по улицам Комарова, 1-го Мая, им. Кирилла Россинского, Краеведа Соловьева и Командорской. Городской департамент транспорта призывает учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре приступили к полномасштабной реконструкции улицы Сергея Есенина. Реконструкция охватит участок от ул. Солнечной до ул. Гомельской, а также соседние улицы Кухаренко и Шолохова — от Есенина до Российской. Общая протяженность ремонтируемых участков — 2,7 км. На проект направлено более 1,3 млрд руб.