В Краснодаре в День России подняли государственный флаг

В Краснодаре 12 июня состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мероприятие прошло на Главной городской площади в честь Дня России. Триколор размером 1015 м был вынесен участниками специальной военной операции (СВО) — представителями ОНФ и движения «Пост №1». Под исполнение гимна России сводным хором детских школ искусств флаг был поднят на флагшток.

В церемонии приняли участие глава города Евгений Наумов, председатель городской думы Вера Галушко, депутаты ЗСК и городской думы, представители краевого департамента внутренней политики, общественных объединений и жители города.

2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне церемония завершилась вручением цветов бойцам СВО от детей в знак благодарности.

Анна Гречко