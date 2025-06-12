В Анапе водолазы почти 8 тысяч раз спустились для очистки дна от мазута

Специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы провели масштабные работы по очистке прибрежной зоны Анапы от нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам заместителя начальника пресс-службы Виктора Зимина, всего было совершено более 7,9 тыс. спусков водолазов. За время работ собрано и поднято на поверхность 9,6 тыс. мешков с отходами общим весом около 483 т. Для размыва донных отложений и извлечения мазута применяют компрессорные станции и восемь эжекторных установок, которые собрали свыше 600 т мазута.

Работы ведутся на береговой линии у устья реки Можепсин. Водолазы задействованы ежедневно при благоприятных погодных условиях, используя все доступные средства для скорейшего завершения очистки. Всего в операции участвуют 167 специалистов.

Загрязнение побережья Краснодарского края мазутом произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». К утру 17 декабря вытекшие из танкеров нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района. По предположительным оценкам, в результате аварии в Черное море вылилось около 3 тыс. т мазута из 8,6 тыс. т.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Государственная дума РФ одобрила поправки к федеральному бюджету, предусматривающие выделение 1,7 млрд руб. на поддержку туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.

Анна Гречко