Загородное жилье в Краснодаре стоит в среднем 13,4 млн рублей

В мае 2025 года в Краснодаре отмечено незначительное оживление загородного рынка: по сравнению с апрелем уровень покупательской активности вырос на 3%, при этом интерес к дачным участкам увеличился на 4%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сочи, несмотря на некоторое общее снижение спроса на загородные объекты, категория дач продемонстрировала резкий рост интереса — плюс 30%, что, как поясняют в компании, связано прежде всего с сезонной активизацией покупателей, рассматривающих приобретение недвижимости для благоустройства приусадебных территорий или ведения садоводства.

Средняя стоимость загородного жилья в регионах за месяц практически не изменилась. В Краснодаре цена составила 13,4 млн руб., или 99,3 тыс. руб. за квадратный метр, в Сочи — 39,5 млн руб. при средней стоимости 189,9 тыс. руб. за квадрат.

Согласно прогнозу компании, в ближайшие месяцы существенного снижения цен в сегменте не ожидается. Стабильный рост интереса к жилью за пределами городской черты, особенно со стороны семей с детьми, формирует устойчивый тренд на выбор загородных домов в качестве альтернативы квартирам — при схожем уровне затрат покупатели получают большую площадь и расширенные возможности использования пространства.

Вячеслав Рыжков