Экспорт кубанских яиц в Китай за четыре месяца составил 180 кг
Краснодарский край в январе-апреле 2025 года поставил в Китай 0,18 т свежих яиц домашних кур. Об этом «Ъ-Кубаь» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В 2024 году экспорт яиц из региона в КНР не осуществлялся. В сравнении с показателями 2023 года, поставки увеличились на 6%.
Среди основных экспортеров значатся: АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ГАП «Ресурс», АО ППФ «Тимашевская», АО «ППЗ Лабинский» и другие агропредприятия региона.
По предварительным оценкам, прогнозы по экспорту в Китай остаются положительными, однако дальнейший рост будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по апрель 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай составил более 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, экспорт винодельческой продукции из региона в КНР за первые четыре месяца 2025 года составил 106 тыс. л. Это на 15% меньше показателя января—апреля 2024 года.