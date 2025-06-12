Disney и Universal подали в суд на Midjourney за нарушение авторского права

В среду Disney и Universal подали в суд на генератор изображений на основе ИИ Midjourney. В 110-страничном иске утверждается, что Midjourney присвоила себе бесчисленное множество» защищенных авторским правом работ для обучения своего программного обеспечения. Об этом сообщили в газете The New York Times.

Нейросеть позволяет людям создавать изображения (а вскоре и видео), которые «явно включают и копируют известных персонажей Disney и Universal», сказано в документе. Речь в иске идет об использовании образов таких персонажей как Дарт Вейдер, миньоны, принцессы из мультфильма «Холодное сердце», Шрек и Гомер Симпсон.

Disney и Universal стали первыми крупными голливудскими студиями, которые подали иски о нарушении авторских прав, отмечает газета.

Midjourney — нейросеть для генерации изображений по текстовым запросам. Стоимость подписки варьируется от $10 до $120 в месяц. По данным NYT, выручка компании в прошлом году достигла $300 млн, увеличившись с $50 млн в 2022 году.