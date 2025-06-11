Путин призвал не ставить новые системы вооружений «в чистом поле»

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений. Глава государства подчеркнул, что под новые системы нужно заранее готовить базы, аэродромы и арсеналы. Финансирование на эти цели, добавил он, необходимо закрепить в соответствующей госпрограмме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, и просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится»,— сказал господин Путин.

Президент также призвал в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск России и создать задел для их дальнейшего развития. Владимир Путин акцентировал внимание на важности создания новых систем вооружения с большим модернизационным ресурсом.