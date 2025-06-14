Доминантный Шенген

14 июня 1985 года пять стран Евросоюза подписали Шенгенское соглашение о свободном передвижении товаров, капиталов и граждан. Сегодня в шенгенской зоне площадью более 4,5 млн кв. км находятся 29 стран. “Ъ” напоминает историю, географию, правила территории свободного перемещения в Европе и особенности въезда для россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троянский конь на границе между Швейцарией и Германией, построенный членами Швейцарской народной партии в знак протеста против Шенгенского соглашения, 2005 год

Фото: Peter Klaunzer / Keystone / AP Троянский конь на границе между Швейцарией и Германией, построенный членами Швейцарской народной партии в знак протеста против Шенгенского соглашения, 2005 год

Фото: Peter Klaunzer / Keystone / AP

Неглавное — участие

Шенгенские соглашения — это два документа, заложивших основы безвизового пространства в Европе. В 1985 году Бельгия, Люксембург, Нидерланды, ФРГ и Франция подписали в люксембургской деревне Шенген первое Соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на своих общих границах. Затем в 1990 году эти же государства приняли Шенгенскую конвенцию, в которой уточнялись механизм создания единой визовой системы, правила полицейского сотрудничества и меры безопасности. Соглашения вступили в силу в 1995 году, окончательно устранив внутренние границы между странами-участницами.

Постепенно зона объединила 25 из 27 стран ЕС (кроме Ирландии и Кипра) и четыре государства Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн). Однако некоторые страны проходили длительный переходный период перед полноценным вступлением в зону, поскольку фактическая отмена пограничного контроля происходит только тогда, когда выполнены технические условия — присоединение к Шенгенской информационной системе (SIS).

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Например, Греция, формально присоединившись к соглашению в 1992 году, смогла полностью отменить пограничный контроль лишь к 2000-му: чтобы соответствовать условиям Шенгенских правил, страна повысила безопасность на границах и модернизировала инфраструктуру для предстоящей Олимпиады-2004. Хорватия присоединилась к шенгенской зоне только в январе 2023-го, после десяти лет выполнения технических требований о защите границ.

Условия вступления в шенгенскую зону Страна-кандидат на вступление в Шенгенское соглашения должна выполнить четыре условия: Полное применение Шенгенских правил: страна должна внедрить и соблюдать общий свод норм Шенгенского соглашения, включая правила пограничного контроля, визовую политику, полицейское сотрудничество и защиту персональных данных. Контроль внешних границ: кандидат обязан взять на себя ответственность за эффективную охрану внешних границ шенгенской зоны от имени всех стран-участниц, включая выдачу единых шенгенских виз. Обеспечение безопасности: необходимо наладить и поддерживать тесное оперативное сотрудничество с правоохранительными органами других стран Шенгена для компенсации отмены внутреннего пограничного контроля и обеспечения высокого уровня безопасности внутри зоны. Интеграция в информационные системы: страна обязана подключиться к SIS и активно ее использовать. Страны, желающие присоединиться к шенгенской зоне, должны пройти ряд оценок, чтобы определить, соответствуют ли они условиям, необходимым для применения Шенгенских правил. После того как оценка подтвердит готовность государства-члена присоединиться к шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля, все остальные члены шенгенской зоны должны единогласно одобрить это решение после консультаций с Европейским парламентом.

Болгария и Румыния подписали соглашение в 2007-м, при этом частичная отмена контроля (для воздушного и морского транспорта) произошла в 2024 году, а полное вступление, включая сухопутные границы, состоялось лишь в январе 2025-го. Основными препятствиями все эти годы были опасения стран ЕС по поводу неконтролируемой миграции через Болгарию и Румынию, а также требования по усилению борьбы с коррупцией, организованной преступностью и полной интеграции в системы безопасности Шенгена.

Лихтенштейн также потратил много времени на адаптацию законодательства и приведение инфраструктуры для соответствия Шенгенскому соглашению и связанным с ним правилам. Подписав документ в 2008 году, страна стала частью зоны в конце 2011-го.

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Вне зоны доступа

За пределами шенгенской зоны в ЕС остается Кипр, который де-юре присоединился к Шенгенскому соглашению еще в 2004 году. Процесс полной интеграции заморожен из-за неподконтрольной кипрскому правительству Турецкой Республики Северного Кипра, признанной только Турцией. Это делает невозможным для Никосии выполнить ключевое требование Шенгена — установить единый, подконтрольный ЕС периметр внешних границ.

Ирландия с самого начала воспользовалась особым протокольным правом (opt-out) и не обязана присоединяться к шенгенской зоне в части отмены паспортного контроля на своих границах. Дублин сохраняет национальный суверенитет в вопросах визовой политики и пограничного режима, но не отказывается от сотрудничества совсем: страна — часть SIS, самой крупной базы данных для розыска, контроля и обеспечения общественной безопасности в Европе.

Для граждан ЕС и не очень

Для перемещения внутри шенгенской зоны гражданам ЕС, как правило, требуется только удостоверение личности. Но, согласно новой редакции Шенгенского кодекса от 2024 года, страны могут временно восстановить внутренний пограничный контроль на срок до шести месяцев с возможностью продления при сохранении угрозы. Например, Франция вводила пограничный контроль после серии терактов в 2015 году в Париже, а в начале 2016-го сразу девять из 26 шенгенских стран восстановили пограничный контроль из-за миграционного кризиса. В 2020 году на внешних и внутренних границах шенгенского пространства вводились жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

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Безвизовый режим действует для граждан 61 страны. Без визы можно находиться до 90 дней в течение 180 дней: для туризма, бизнеса, посещения родственников, учебы и лечения.

Шенгенская виза нужна гражданам РФ, Белоруссии, Турции, Индии, Китая, большинства стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Также для граждан 12 африканских и восточных государств потребуется предъявить две визы — основную и транзитную для перемещения в аэропортах.

Россия и Шенгенское соглашение

В сентябре 2022 года ЕС принял решение о приостановке действовавшего с 2007 года упрощения визового режима с Россией: стоимость визового сбора выросла с €35 до €90, увеличился срок рассмотрения заявок (с 10 до 15 дней с максимумом 45 дней в отдельных случаях), россиянам перестали выдавать срочные визы, а требования к документам на многократный въезд существенно выросли.

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По данным Европейской комиссии, количество поданных россиянами заявок в 2024 году увеличилось почти на 16%, до 606,6 тыс. (520,4 тыс. годом ранее).

Доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам по сравнению с 2024 годом существенно снизилась: было 10,6%, стало 7,5%. Для сравнения: в 2019-м доля отказов в выдаче виз россиянам была одной из самых низких в мире — лишь 1,5%.

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Более половины всех выданных россиянам шенгенских виз приходятся на три страны — Италию, Францию и Испанию. При этом в 2024 году Франция сместила Испанию со второго места по количеству полученных и одобренных обращений. Меньше всего одобренных заявлений пришлось на Мальту и Австрию, при этом процент одобрения в первой — 80%, во второй — 77%.

Милена Двойченкова