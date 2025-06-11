Железная дорога привела в колонию

Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву. Ему вменяли мошенничество при комплексной реконструкции ряда участков железных дорог в бытность первым замдиректора ООО «Спецтрансстрой», которое являлось подрядчиком ОАО РЖД. Однако приговорили к восьми годам за растрату. Вину экс-чиновник не признал, а его защита обжалует судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра транспорта России Владимир Токарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра транспорта России Владимир Токарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Басманный суд столицы вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву и главе компании-подрядчика ОАО РЖД Александру Иванову. Им инкриминировали особо крупную растрату или присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Владимир Токарев, занимавший в тот момент должность замминистра транспорта, был задержан в январе 2022 года следователями управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре он подал в отставку. Как сообщал “Ъ”, тогда экс-чиновнику инкриминировали мошенничество на 523 млн руб. при проведении комплексной реконструкции железной дороги на участке имени Максима Горького—Котельниково—Тихорецкая—Крымская, заказчиком которой выступало АО «РЖДстрой» («дочка» ОАО РЖД), а одним из подрядчиков — ООО «Спецтрансстрой» (СТС), где с 2016 по 2018 год Владимир Токарев был заместителем гендиректора.

После завершения отдельных этапов строительства возникла необходимость восстановления автомобильных дорог, в том числе в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края. По версии следствия, руководство ООО «Спецтрансстрой», выполняя работы на этих участках, разработало схему незаконного вывода средств заказчика, в том числе путем приписок в документации.

По мере проведения экспертиз сумма якобы похищенных средств уменьшилась примерно до 400 млн руб., причем речь шла об одном из объектов, на строительство которого СТС получил от структур РЖД 1,4 млрд руб.

Выполнявшим работы субподрядчиком было ООО «Группа компаний “Главстройинвест”», которому перечислили около 723 млн руб., из которых ГК позже 100 млн руб. аванса вернула. Остальные деньги зависли из-за непринятия работ и спора между сторонами по поводу их стоимости. Заканчивала проект уже другая компания, в ГК в 2018 году началась процедура банкротства, а ее глава Александр Иванов стал вторым фигурантом в деле Владимира Токарева.

Отметим, что завершал расследование следственный департамент МВД, сотрудники которого переквалифицировали действия обвиняемых с мошенничества на присвоение или растрату, а ущерб возрос до всей суммы контракта с «Главстройинвестом» — 723 млн руб.

В ходе прений гособвинение запросило подсудимым по девять лет. Судья Евгения Николаева признала фигурантов виновными и приговорила к восьми годам.

Также они должны будут выплатить потерпевшей стороне 423 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба.

Защита фигурантов заявила, что ожидала оправдательный приговор, так как в деле, по ее мнению, отсутствует событие преступления. Решение Басманного суда адвокаты Владимира Токарева и Александра Иванова намерены обжаловать.

Ефим Брянцев