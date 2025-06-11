Названы категории, подпадающие под сокращение в «ЯрГЭТе»

В «Яргорэлектротрансе» планируют сократить отдел по контролю сбора выручки в связи отменой наличной системы оплаты. Об этом сообщил руководитель предприятия Денис Пырлог на комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Пырлог пояснил, что сокращение будет носить точеный характер и касаться тех категорий работников, которые не заняты работой.

«С 1 января у нас полностью отменена наличная система оплаты. Отдел по контролю сбора выручки, который состоит из 15 человек, пока функционирует. Но данный отдел нам точно будет не нужен. Часть сотрудников мы перераспределим по другим подразделениям. Тем, кто откажется перейти на другие вакансии, будет предложено уйти по сокращению»,— сказал господин Пырлог.

Также сокращения затронут управленческий персонал. «У нас испокон веков штат раздувался на предприятии, соответственно, этому нужно положить конец»,— пояснил глава «Яргорэлектротранса».

Руководитель предприятия подчеркнул, что нарушать трудовое законодательство не будут, поэтому все положенные выплаты осуществят. Высвободившиеся деньги направят на повышение зарплат оставшимся сотрудникам.

Алла Чижова