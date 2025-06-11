Минпромторг не видит предпосылок для государственного регулирования цен

Статс-секретарь—замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство не видит предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары. По его словам, действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации.

«Если вдруг ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, тогда некоторые меры регулирования все же могут потребоваться»,— сказал Роман Чекушов «Российской газете». Он добавил, что «не обязательно эти меры будут связаны с ограничением наценок».

Среди инструментов, которые позволяют стабилизировать цены, замминистра назвал долгосрочные контракты между поставщиками и торговлей, агроконтракты и добровольные обязательства ритейлеров по сдерживанию цен. Господин Чекушев также высказал мнение, что структура потребления россиян стала меняться в пользу более дорогих товаров.