ФСБ рассказала о задержании директора орловского филиала Россельхозбанка

Директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман был задержан ФСБ по подозрению в незаконном выводе средств за рубеж. Ущерб, причиненный банку, оценивается в 167,7 млн руб. В отношении господина Шихмана возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, он арестован.

По данным ведомства, Михаил Шихман, «будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат"», дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному контракту в адрес компании в Сингапуре. Операция по переводу средств Арбитражным судом признана неправомерной. По делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) господину Шихману грозит до десяти лет тюрьмы.

ФСБ не уточняет дату задержания директора орловского филиала Россельхозбанка. При этом в региональных СМИ уже два месяца назад появлялись публикации об уголовном деле господина Шихмана. В частности, издание «ОрелТаймс» со ссылкой на источники писало, что глава филиала был задержан 10 апреля.

Екатерина Отрашкевич