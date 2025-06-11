Умер немецкий художник и мастер инсталляций Гюнтер Юккер

Немецкий скульптор, художник и мастер инсталляций Гюнтер Юккер умер в Дюссельдорфе в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Bild со ссылкой на родственников господина Юккера.

В публикации Bild указывается, что художник умер в городской университетской клинике. Непосредственная причина смерти не уточняется.

Гюнтер Юккер родился в 1930 году в немецком городе Вендорф. После Второй мировой войны бежал из Восточной Германии на Запад. Получил образование в Дюссельдорфской академии искусств, где разработал собственную художественную технику: в холсты и иные объекты вбивались сотни гвоздей, создававших изменяющийся рисунок из света и тени. В 1957 году Гюнтер Юккер основал творческую группу Zero. Произведения художника часто затрагивали темы войны, насилия и исторической памяти.