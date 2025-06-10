Канье Уэст во второй раз сменил имя и стал Йе Йе

Рэпер Канье Уэст вновь изменил имя. Теперь его зовут Йе Йе (Ye Ye), сообщает светский отдел издания New York Post Page Six со ссылкой на полученные документы.

Согласно данным издания, новое имя артиста указано в официальных бумагах его компаний, включая Yeezy Apparel и Yeezy Record Label. Официально о смене имени рэпер пока не сообщал. Как пишет Page Six, документы были поданы в суд главным финансовым директором артиста.

В 2021 году музыкант уже официально менял имя с Канье Уэст на Йе Уэст (Ye West). Тогда он объяснил это тем, что новое имя — «отражение того, что хорошо, плохо, странно — абсолютно всего». «Я считаю, что "Йе" — самое часто используемое слово в Библии. В Библии оно означает "ты". Так что я — это ты. И я — это мы»,— говорил он тогда в интервью американскому радиоведущему Big Boy.

В 2018 году рэпер назвал себя в Twitter (нынешний Х) «существом, ранее известным как Канье Уэст», и назвал себя Йе. С тех пор он регулярно использует этот псевдоним в социальных сетях.