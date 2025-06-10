Главные новости за 10 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области принято решение о введении режима ЧС из-за засухи в десяти районах. По оценкам специалистов, от засухи пострадало уже более полумиллиона гектаров в 25 районах региона.

Ростовская область возобновила экспорт в Тунис и Ливан. В структуре поставок преобладали пшеница, пшеничные отруби, подсолнечный шрот и горох.

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит дело бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой 11 июня. Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, главной фигуранткой которого является госпожа Золотарева, расследовали более полутора лет.

Ростовская область полностью готова к тому, чтобы наладить железнодорожное сообщение с Новороссией и Донбассом. Первые составы смогут курсировать по маршруту только после окончания СВО.

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Ларисе Гавриленко, которую обвиняли в попытке взорвать грузовик с российскими военнослужащими. Жительницу Запорожской области приговорили к 16 годам.

В Ростовской области на трех участках трассы М-4 «Дон» с 9 июня начнут реконструкцию мостов у развязки Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск. Схему проезда по автодороге изменят до апреля 2026 года.

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение о продаже с торгов имущества дочери бывшего мэра донской столицы Ольги Чернышевой. Банкротом госпожу Чернышеву во второй раз суд признал в конце марта 2025 года.