Ростовская область возобновила экспорт в Тунис и Ливан

За январь-май 2025 года специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили качество и безопасность 2,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вывезенной на экспорт через порты Ростовской области. В структуре поставок преобладали пшеница, пшеничные отруби, подсолнечный шрот и горох. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов» в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, значительно возросли объемы экспорта в несколько стран. В Египет направили 102 тыс. тонн продукции — в 20 раз больше прошлогоднего показателя в 5 тыс. тонн. Поставки в Израиль составили 52,5 тыс. тонн против 6,5 тыс. тонн годом ранее — рост в восемь раз. Отгрузки в Грузию достигли 26,8 тыс. тонн, что в полтора раза превышает прошлогодний уровень.

С начала года также восстановились поставки в страны, куда экспорт прерывался. В Тунис отправили 72,9 тыс. тонн продукции, в Ливан — 70 тыс. тонн, в Армению — 17,9 тыс. тонн, сообщил источник в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

Структура экспорта остается традиционной: лидирует донская пшеница, второе место занимают пшеничные отруби, третье — подсолнечный шрот. Все экспортные партии зерна и продуктов переработки прошли исследования в испытательной лаборатории Донского филиала на соответствие требованиям стран-импортеров.

Валентина Любашенко