Предварительное слушание дела экс-судьи Елены Золотаревой назначено на 11 июня

Первомайский районный суд Краснодара возобновил производство по делу бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и назначил первое предварительное слушание на 11 июня. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, главной фигуранткой которого является госпожа Золотарева, расследовали более полутора лет. В конце 2024 года материалы были переданы в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура заявила о необходимости перенести их рассмотрение в другой регион из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе Ростовской области. В январе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение о передаче дела в Первомайский райсуд Краснодара.

Вместе с Еленой Золотаревой судить будут ее заместителя Татьяну Юрову. Также на скамье подсудимых находятся экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочного представителя Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Их обвиняют в передачи и получении взяток.

Кристина Федичкина