Пытавшейся взорвать российских солдат Ларисе Гавриленко вынесли приговор в Ростове

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Ларисе Гавриленко, которую подозревали по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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Доказано, что жительница Запорожской области вступила в террористическое сообщество, созданное службой безопасности Украины. По заданию руководителей организации 64-летняя подсудимая в октябре 2023 года заложила взрывное устройство под кабину грузовика из автоколонны, перевозившего российских военнослужащих. До взрыва Гавриленко удалось задержать сотрудникам ФСБ.

Суд приговорил Ларису Гавриленко к 16 годам заключения с ограничением свободы на 1,5 года и штрафу 600 тыс. руб.

Константин Соловьев