На трех участках М-4 «Дон» перекроют движение из-за ремонта

В Ростовской области на трех участках трассы М-4 «Дон» с 9 июня начнут реконструкцию мостов у развязки Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск. Схему проезда по автодороге изменят до апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ремонтные работы будут производиться на следующих участках: 982-й километре, 993-й километре и 1000-й километре. Так, на время реконструкции выделили семь объездных маршрутов:

В направлении города Шахты (с севера) водители могут повернуть на 997-м километре, а затем съехать вправо за 993-м километре (ориентир — пост ДПС в районе Аютинского), либо выбрать развязку на 1000-й километре (Майский — Новошахтинск) и проследовать на улицу Дачная в Шахтах. При выезде из Шахт на север предлагается съехать с Дачной и развернуться у поста ДПС Аютинский, на юг — повернуть вправо с Дачной, а затем свернуть на 997-м километре.

При въезде в Шахты с юга нужно выбрать правый съезд на Дачную или за аютинским постом ДПС, для выезда на север в Аютинский и Таловый —двигаться вправо и развернуться на 987-м километре. Для въезда в Красный Сулин с юга нужно развернуться на 977-м километре трассы. Для выезда из Красного Сулина на север нужно развернуться на 987-м километре М-4.

Мария Хоперская