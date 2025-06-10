Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донские власти заявили о готовности запуска поездов в Новороссию и Донбасс

Ростовская область полностью готова к тому, чтобы наладить железнодорожное сообщение с Новороссией и Донбассом. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам госпожи Беликовой, вся железнодорожная инфраструктура приведена в рабочее состояние. При этом, как отметила министр, первые составы смогут курсировать по маршруту только после окончания СВО.

Мария Иванова

Новости компаний Все