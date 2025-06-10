В Карасунском округе Краснодара устраняют массовое отключение электроэнергии
В Краснодаре более 30 улиц остались без света
Специалисты АО «Электросети Кубани» устраняют аварийное отключение электроснабжения в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщает МЦУ города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, без электричества остались жилые дома на более чем 30 улицах. В зону отключения попали адреса: Бригадная, Быкова, Вольная, Екатеринодарская, Жукова, Казачья, Канонирская, Курганная, Огородная, Обрезная, а также Оружейная, Ореховая, Островная.
Полный список улиц опубликован в Telegram-канале МЦУ Краснодара Причиной отключения стало аварийное обесточивание подстанции «ХЛ-3» и 22 трансформаторных подстанций.
Сейчас специалисты «Краснодарэлектросети» ведут восстановительные работы. Сроки полного устранения последствий отключения не уточняются.