В Карасунском округе Краснодара устраняют массовое отключение электроэнергии

Специалисты АО «Электросети Кубани» устраняют аварийное отключение электроснабжения в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, без электричества остались жилые дома на более чем 30 улицах. В зону отключения попали адреса: Бригадная, Быкова, Вольная, Екатеринодарская, Жукова, Казачья, Канонирская, Курганная, Огородная, Обрезная, а также Оружейная, Ореховая, Островная.

Полный список улиц опубликован в Telegram-канале МЦУ Краснодара Причиной отключения стало аварийное обесточивание подстанции «ХЛ-3» и 22 трансформаторных подстанций.

Сейчас специалисты «Краснодарэлектросети» ведут восстановительные работы. Сроки полного устранения последствий отключения не уточняются.

Анна Гречко