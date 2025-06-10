Принимающих препараты с семаглутидом, включая «Оземпик», пациентов предупредили о побочном эффекте, приводящем к потере зрения. Фармакологический регулятор ЕС квалифицировал его как «очень редкий», но рекомендовал обновить описание лекарств. О возможных рисках при приеме семаглутида рассказала врач-офтальмолог центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь» Марина Белецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Белецкая

Фото: предоставлено автором Марина Белецкая

Фото: предоставлено автором

«Препараты на основе семаглутида (наиболее популярен под торговым названием “Оземпик”, в РФ представлен аналогом под названием “Семавик”) молниеносно завоевали популярность — не только как средство контроля сахарного диабета второго типа, но и как препарат для снижения массы тела. Однако растущий интерес сопровождается не только маркетинговыми обещаниями, но и новыми клиническими вопросами, в том числе в офтальмологии.

“Оземпик” относится к классу агонистов рецепторов GLP-1. Он снижает аппетит, замедляет опорожнение желудка и нормализует уровень глюкозы. По данным международных исследований, он эффективен как для компенсации диабета, так и для устойчивого похудения.

Однако на фоне их широкого и бесконтрольного применения появляются сообщения о новых потенциальных рисках. Один из них — NAION (неартериитическая передняя ишемическая оптическая нейропатия) — острое нарушение кровоснабжения зрительного нерва, способное привести к необратимой потере зрения.

Связь между приемом семаглутида и NAION пока не подтверждена как причинно-следственная. Тем не менее в 2023 году были опубликованы данные из наблюдательных когорт, в которых у пациентов, начавших прием агонистов GLP-1, отмечалось незначительное увеличение числа случаев NAION. Эти сообщения ограничены небольшим числом эпизодов и не достигли статистической значимости.

Важно понимать, что пациенты, получающие семаглутид, часто уже имеют факторы риска ишемических офтальмопатий: диабет, гипертонию, дислипидемию. Установить, что стало причиной NAION — препарат или фоновое заболевание, крайне сложно.

Тем не менее офтальмологам стоит быть начеку. При начале терапии семаглутидом у пациентов с уже имеющейся диабетической ретинопатией, гиперкоагуляцией или нарушением перфузии зрительного нерва целесообразен регулярный мониторинг. Резкое снижение гликемии само по себе может временно ухудшать офтальмологическое состояние.

Подводя итоги: семаглутид — эффективное средство, но, как любой эффективный препарат, он может иметь и побочные эффекты. Его применение должно быть строго по показаниям и под контролем врача».