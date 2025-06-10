Министр спорта анонсировал объединение федераций по зимним видам спорта

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в федерациях по зимним видам спорта «напрашивается объединение». Его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Объединение в зимних видах напрашивается. А где конкретно напрашивается, я не буду говорить. После Олимпийских игр будут конференции, и там посмотрим. Мы всегда поддерживаем инициативу снизу. Я знаю, что Ассоциация олимпийских зимних видов спорта практически обезлюдела. Все федерации из нее вышли», — сказал министр.

На данный момент в Ассоциации зимних олимпийских видов спорта насчитывается 14 федераций.

Ранее российские гимнастические федерации были объединены в Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта —в Федерацию водных видов спорта. Также в Федерацию каноэ России были объединены Федерация гребного слалома России и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.

Таисия Орлова