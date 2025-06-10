Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о журналисте, которого считают основоположником школы советского спортивного радиорепортажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

Вадим Синявский — первый спортивный комментатор в истории нашей страны. Именно он провел первый радиорепортаж с футбольного матча сборных Москвы и Украинской ССР. Это произошло 26 мая 1929 года. Причем эксперты рядом с комментатором тогда были серьезные — аж три арбитра. До этого момента никто футбол в радиоэфире не комментировал, так что Синявскому пришлось действовать по наитию и фактически изобретать новую профессию.

До этого исторического момента он вел на радио уроки гимнастики, учился в институте физкультуры и судил футбольные матчи, так что лучшей кандидатуры было не найти. Тогда Синявскому исполнилось 22 года. Во время Великой Отечественной войны о спорте вспоминали нечасто, и Вадим Синявский делал репортажи с фронта: с Курской дуги из атакующей бронемашины, из Сталинграда, когда в плен попал немецкий генерал Фридрих Паулюс. Не просто так Йозеф Геббельс объявил журналиста своим личным врагом. Но в мирное время Синявский опять вернулся к спорту, и долгое время практически ни одно значимое спортивное событие страны без него не обходилось.

Потом о комментаторе ходили легенды: как он вел репортаж с дерева и упал прямо в разгар матча, как выходил в эфир с десятиметровой вышки и сорвался в бассейн. Многие представители спортивной журналистики уверяют, что именно по его просьбе композитор Матвей Блантер написал знаменитый футбольный марш. Впоследствии Синявского часто упрекали в том, что он пытался слишком уж приукрасить то, что происходило на спортивных площадках. Но именно так комментатору удавалось поддерживать интерес людей, которые не видели самого события.

В 50-е, после того как футбол начали показывать по телевидению, в стране стали появляться другие звезды эфира. Но Вадим Синявский навсегда войдет в историю спорта как основатель профессии комментатора, так же как и его знаменитое начало репортажей: «Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче».

Владимир Осипов