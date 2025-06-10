Китай вдвое повысил цены на БПЛА для иностранных покупателей

Как сообщает Financial Times, цены на комплектующие для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в военных целях, выросли за последнее время вдвое. Этому способствовал не только возросший спрос на фоне военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, но и торговые разногласия Китая с США.

На повышение цен закупщики оборудования пожаловались на выставке беспилотных летательных аппаратов в Шэньчжэне, которая прошла в мае. Они же отмечали, что альтернативных источников поставок у них практически нет, так как Китай производит 70–80% коммерческих беспилотников в мире и доминирует в сфере производства важнейших комплектующих для них.

Пекин и раньше пытался регулировать рынок беспилотников так, чтобы экспортируемые товары не использовались в военных целях. И экспортерам необходимо было получить специальную лицензию на торговлю такими товарами, что сделать было совсем не просто, отмечает FT. В прошлом году же Китай расширил перечень технологий, попадающих под экспортный контроль, в связи с разгорающейся торговой войной с США. В итоге производителям приходится зачастую полагаться на услуги экспедиторов, которые также дорожают. «Например, в прошлом месяце доставка по воздуху стоила $2 тыс., а сегодня они уже просят $3,5 тыс.»,— жалуется газете представитель турецкого производителя БПЛА.

Кирилл Сарханянц