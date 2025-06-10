Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на социально значимые товары

Правительство России отменило повышенные ввозные пошлины на некоторые продукты, включая товары для недоношенных детей и людей с особыми потребностями, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС Фото: Фото Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

В частности, сняты повышенные ставки на лечебное, диетическое и специализированное питание из стран, которые ранее принимали меры, нарушающие экономические интересы России. Это решение уже оформлено постановлением.

В правительстве подчеркнули, что эти продукты необходимы для недоношенных и маловесных новорожденных, а также для детей и взрослых с заболеваниями, такими как нарушения метаболизма, диабет, муковисцидоз и онкологические болезни. Решение направлено на расширение ассортимента и повышение доступности социально значимых товаров на российском рынке.