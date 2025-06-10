В Оренбурге открыли завод по выпуску роботизированного оборудования для пищепрома

«Оренбургский завод автоматизации и роботизации» (ОЗАР, входит в группу «ОренКлип») запустил на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. На предприятии налажен выпуск не имеющего отечественных аналогов позиционера-укладчика сосисок, а также высокоскоростных упаковочных машин (термоформеров).

Общие инвестиции в создание нового производства превысили 250 млн руб. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 137 млн руб. на покупку высокотехнологичного оборудования по флагманской программе «Проекты развития». Еще 80 млн руб. выделил ВТБ в виде промышленной ипотеки на строительство производственных помещений.

Представители компании отметили, что до 90% всех линий мясоперерабатывающих заводов в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен Евросоюзом, в настоящее время большая часть оборудования поставляется из Китая. После выхода на проектную мощность оренбургская компания сможет выпускать ежегодно до 100 позиционеров-укладчиков в комплекте с автоматизированными термоформерами.

Предприятие планирует занять до 28% российского рынка соответствующего оборудования, частично потеснив импорт. На данный момент уже заключены соглашения с мясоперерабатывающими предприятиями «Аби», «Дамате», «Строгоновъ» и другими производителями. Уровень локализации продукции составляет 82%. В оборудовании используются промышленные дельта-роботы «Экстремум» российского производства и программное обеспечение собственной разработки.

«В разработке оборудования группа "ОренКлип" ориентировалась на наиболее удачные практики отрасли — позиционирование горкой с помощью системы конвейеров и лент. Наши инженеры разработали оригинальную систему разделения и захвата, а программисты создали специальное ПО для управления всем выпускаемым нами оборудованием. Благодаря ФРП удалось в короткий срок оснастить новое предприятие современным оборудованием и запустить продукцию в серию»,— рассказал директор ООО «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» Антон Томаров.

«В ближайшие пять лет на территории региона будут открыты еще 12 предприятий, четыре логистических центра. "Оренбургский завод автоматизации и роботизации" был построен в короткие сроки. Завод уже заключил договоры с крупными предприятиями страны», — отметил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

В январе 2024 года компания «ОК-Инжиниринг», также входящая в группу «ОренКлип», открыла в селе Южный Урал Оренбургской области новый цех по выпуску импортозамещающих металлических комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Ранее 90% российского рынка таких деталей занимали европейские компании. Инвестиции в создание нового производства превысили 161 млн руб., из которых 128,5 млн руб. предоставил федеральный ФРП.

Фонд развития промышленности (ФРП) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Андрей Сазонов