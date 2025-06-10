Задержан экс-министр здравоохранения Кузбасса Беглов

Центральный районный суд Кемеровской области рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову. Он ушел в отставку по собственному желанию 6 июня.

«Судебное заседание по избранию меры пресечения (Беглову.— "Ъ") назначено на 12:00 (8:00 мск)»,— сообщила пресс-служба суда ТАСС.

Ранее пресс-служба судов Кемеровской области сообщила, что в даче взятки экс-министру здравоохранения региона обвиняется руководитель подразделения ООО «Медтрейд—СРЦ». Его отправили под домашний арест до 7 августа.

Дмитрий Беглов работал в должности регионального министра здравоохранения три года. 4 июня правительство Кемеровской области покинула замгубернатора по внутренней политике Ольга Турбаба. Ранее ее мужа отправили под арест по делу о мошенничестве. В марте на два месяца по делу о мошенничестве задержали экс-министра культуры региона Ольгу Феофанову.

Петр Бузлаев