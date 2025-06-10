Главные новости к утру 10 июня

Ночью работу приостанавливали московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, петербургский Пулково, а также аэропорты Казани, Нижнекамска, Саратова, Самары, Калуги, Тамбова, Кирова и Ижевска.

В Ленинградской области на фоне отражения атаки БПЛА ограничили работу мобильной связи и интернета.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что российский военнослужащий, который выстрелил из гранатомета по жилому дому в Судже, погиб в ДТП.

МИД Азербайджана обвинил помощника президента России Владимира Мединского в искажении фактов о войне в Нагорном Карабахе.

Белый дом направил в Лос-Анджелес, где проходят протесты против миграционной политики Дональда Трампа, 700 морских пехотинцев. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также заявил, что администрация президента готовится дополнительно отправить в город 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Власти Калифорнии также направили в суд на Дональда Трампа и главу Пентагона Пита Хегсета из-за мобилизации Нацгвардии.