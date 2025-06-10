Аэропорты Пулково и Нижнекамска приостановили полеты

Росавиация сообщила, что аэропорты Пулково в Санкт-Петербурге и Нижнекамска в Татарстане приостановили прием и отправку рейсов. Ограничения также продолжают действовать в Казани и Саратове.

Ранее работу приостанавливали московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Кроме того, временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорты Калуги, Самары и Тамбова.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом несколько беспилотников. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в Мордовии, Самарской, Ивановской, Воронежской, Орловской, Курской областях и Крыму.