Хинштейн: обстрелявший жилой дом военнослужащий ответит «на другом суде»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал видеозапись, на которой российский военнослужащий выстреливает из гранатомета по жилому дому в Судже. Он сказал, что солдат погиб в ДТП и за свои действия «ответит на другом суде».

«На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как добавил врио губернатора, в соцсетях распространяется «видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже». Он уточнил, что выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Глава региона также сообщил, что обратился в органы военного управления и военной прокуратуры.

Александр Хинштейн также оставил ссылку на Telegram-канал «Воевода Вещает». Ранее авторы проекта опубликовали видео, на котором запечатлен выстрел, и добавили, что ждут реакцию в том числе главы региона.