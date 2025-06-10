В Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев

Пентагон направил 700 морских пехотинцев на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент также распорядился развернуть еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

«Северное командование США задействовало батальон морской пехоты, который в минувшие выходные был приведен в состояние боевой готовности»,— говорится в сообщении командования. Пехотинцев направят в Лос-Анджелес для поддержки оперативной группы Нацгвардии в размере 2 тыс. человек.

Гэвин Ньюсом заявил, что отправлять Нацгвардию на протест — не по-американски. «Они герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора»,— написал он в соцсети X.

Позже господин Ньюсом также сообщил, что Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии. Белый дом отправку дополнительных сил в Калифорнию не комментировал.

Reuters пишет, что морские пехотинцы могут обыскивать, арестовывать и совершать другие подобные действия в отношении протестующих только по закону о восстании. Для его активации президент США должен официально объявить попытку мятежа в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».