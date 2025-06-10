Калифорния подала в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета. Власти штата утверждают, что решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит конституции страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters

«Основатели закрепили эти принципы в нашей конституции — правительство должно быть подотчетным своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением»,— написал Гэвин Ньюсом в соцсети X.

В самой жалобе (.pdf), которую власти Калифорнии подали в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, говорится, что решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушает суверенитет штата. Закон о развертывании войск, которым воспользовался Дональд Трамп, может применяться в случае мятежа. Он также обязывает президента заручиться поддержкой губернатора для ввода Нацгвардии в штат.

В Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождаются беспорядками. 8 июня Дональд Трамп ввел 2 тыс. бойцов Нацгвардии в штат. 9 июня Пентагон также заявил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. По словам Гэвина Ньюсома, 9 июня администрация президента дополнительно направила еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии в город.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Петр Бузлаев