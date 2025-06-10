В Ленобласти объявили воздушную опасность и ограничили работу интернета

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлен режим воздушной опасности. Силы ПВО отражают атаку беспилотников. В некоторых районах области ограничили работу мобильной связи и интернета.

«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Позже губернатор уточнил, что силы ПВО уничтожили один беспилотник над Тосненским районом. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее работу приостановил петербургский аэропорт Пулково. Ночью об отражении атаки беспилотников также сообщали власти Татарстана и Воронежской области. Угрозу атаки БПЛА объявляли в том числе в Мордовии, Ивановской и Самарской областей.

Петр Бузлаев