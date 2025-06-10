Гражданам и компаниям смягчат ответственность за недостоверное декларирование

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина, смягчающий ответственность за неверное декларирование товаров и денежных средств физлицами и компаниями, сообщили «Ведомости». Теперь проект поправок в КоАП направят в Госдуму.

Для граждан предусмотрены три ключевых изменения. Во-первых, за недекларирование наличности свыше $10 тыс. таможня сможет выносить предупреждения вместо обязательного штрафа. Во-вторых, штрафы за превышение личных норм ввоза алкоголя и табака станут фиксированными (от 5 тыс. до 20 тыс. руб.), заменив пропорциональные взыскания. В-третьих, оплачивать штрафы смогут третьи лица, что особенно актуально для иностранцев, формирующих 40% непогашенной задолженности.

Для бизнеса также вводятся послабления. Участники внешнеэкономической деятельности освобождаются от штрафов за ошибки в коде товара, если сумма занижения таможенных платежей менее €5, а также при самостоятельном исправлении неточности декларации до выпуска товара таможней. Дополнительно установят фиксированный штраф до 50 тыс. руб. за неверное декларирование беспошлинных товаров.