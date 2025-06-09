Конец фильма

Бывший кинотеатр «Октябрь» на Комсомольском проспекте, 46, выставили на продажу в связи с кончиной собственника, Дениса Плотникова, рассказала «Ъ-Прикамье» его вдова Татьяна Плотникова. Двухэтажное здание в самом центре города, простаивающее с 2021 года, ранее хотела приобрести мэрия Перми, но потом отказалась, и объект выставили в открытую продажу. Сейчас семья Плотниковых просит за него 260 млн руб. Покупкой актива в интересах московских инвесторов интересовался и соучредитель ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» Рашид Габдуллин, но переговоры не завершились. По мнению экспертов, в случае смены собственника «Октября» правильнее всего сохранить его назначение в качестве детского центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собственники здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Перми прокомментировали причины продажи своего объекта. В конце прошлой недели объявление о продаже здания кинотеатра на Комсомольском проспекте, 46, появилось на ресурсе «Авито» за 260 млн руб. Как пояснила «Ъ-Прикамье» Татьяна Плотникова, вдова Дениса Плотникова, ранее объект недвижимости принадлежал ему. После кончины господина Плотникова семья бизнесмена, вступившая в наследство, решила продать здание, так как им некому управлять. «Здание давно продается, просто ранее возможность его приобретения рассматривала администрация Перми, поэтому в публичной продаже объект не стоял. В администрации приняли решение, что им здание не нужно, и мы выставили его на открытую продажу»,— заметила Татьяна Плотникова.

Как говорит источник, власти Перми могли обсуждать приобретение здания «Октября» для размещения в нем театра. По одной из версий, среди интересующихся покупкой объекта — в том числе представители бизнеса из Москвы, а также учредитель арендатора парка Горького ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» Рашид Габдуллин.

В администрации Перми к моменту выхода публикации сведения о покупке актива не прокомментировали. Источник, близкий к мэрии, подтвердил, что вариант с выкупом рассматривался, но чиновников не устроил ценник на объект. Сколько его владельцы просили за него, собеседник не уточнил.

Согласно объявлению о продаже объекта, двухэтажное строение 1957 года постройки площадью 1,4 тыс. кв. м предлагается приобрести за 260 млн руб. Участок под ним площадью 1,8 тыс. кв. м оформлен в аренду на 50 лет. Центр продается с полным комплектом оборудования, игровых автоматов, 3D-кинотеатром, проекторами, кафе, а также всем необходимым для обслуживания комплекса. В реестре объектов культурного наследия Пермского края строение не значится.

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1,49 тыс. кв. м предприниматель Татьяна Плотникова приобрела в 2016 году у структуры «Скайс» депутата Владимира Плотникова. Госпожа Плотникова вместе с сыном Денисом развивала актив как детский развлекательный центр «Октябрь». Летом 2022 года стало известно об уходе из жизни Дениса Плотникова.

Татьяна Плотникова в качестве ИП занимается розничной торговлей обувью в неспециализированных магазинах. Известно, что госпожа Плотникова владеет пермскими сетями магазинов «Меркурий», «Rieker», «Европейский», «Happy shoes», салоном обуви «Brando», помещением бывшего магазина «Виват» на ул. Уральской, 113. Также она является гендиректором и учредителем столичного ООО «Терра» (аренда и управление недвижимостью). Предприниматель указана собственником ООО «Аватар-парк», зарегистрированного в здании «Октября» (зрелищно-развлекательная деятельность).

В 2018 и 2021 годах здание «Октября», в котором тогда работал детский развлекательный центр, было предметом судебных разбирательств. В 2018 году прокуратура и МЧС требовали в суде приостановить деятельность центра за нарушения противопожарной безопасности. В 2021 году по решению суда «Октябрь» снова опечатали. Запрет наложили до устранения нарушений требований противопожарной безопасности. Прокуратура и краевая инспекция Госстройнадзора обнаружили в строении нарушения, допущенные владельцами при реконструкции объекта. До настоящего момента здание не функционировало.

«Мы действительно интересовались у собственников бывшего кинотеатра формированием сделки по покупке здания. Эта работа велась год назад вместе с московскими партнерами, которые могли выступить инвесторами,— рассказал соучредитель ООО „Центральный парк развлечений им. Горького“ Рашид Габдуллин.— Но тогда собственники „Октября“ еще были не готовы к продаже, поэтому переговоры не завершились». После начала открытой продажи актива возобновление переговоров не обсуждалось. Господин Габдуллин обратил внимание, что исторически и архитектурно квартал, где находится здание «Октября» и парк Горького, формировался как единое пространство, поэтому логично было посвятить его детскому досугу. Для крупного города наличие такого кластера в самом центре Перми стало бы «сильным преимуществом». «По типу реконцепции бывшего кинотеатра „Кристалл“ в молодежный центр здесь можно было бы организовать детский центр — либо развлекательный, либо обучающий и познавательный. В таком проекте было бы меньше бизнеса, но больше социальной нагрузки»,— полагает Рашид Габдуллин.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что здание «Октября» как кинотеатр использоваться не будет, это связано с закрытием кинотеатров и падением их посещаемости. Объект морально и технически устарел и не подойдет для размещения в нем торгового центра. По мнению господина Ананьева, в случае смены собственника «Октября» правильнее всего сохранить его назначение детского центра. «Нынешний собственник правильно выбрал вид деятельности здания — детский развлекательный центр. Рядом находится парк Горького — место притяжения детей Перми и всего Пермского края. Эти два объекта должны дополнять друг друга. Если назначение „Октября“ сменится, оно должно сочетаться с детским досугом»,— уверен гендиректор АН «Респект». Эксперт добавил, что рыночная стоимость таких объектов, как здание на Комсомольском проспекте, 46, определяется методом сравнительных продаж. Однако аналогов зданию «Октября» в городе не подобрать, потому какую цену предложит покупатель объекта, такой она может и быть.

Евгения Ахмедова