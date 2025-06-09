Северный полис

Флот теплоходной компании «ВолгаWolga» пермских бизнесменов Вадима Яхнина и Леонида Маркина пополнился седьмым лайнером — двухпалубником «Мамин-Сибиряк». Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Яхнин, теплоход начнет работу с навигации 2026 года и будет курсировать в основном по северным регионам России, включая Республику Карелию и Ленинградскую область. Особенностью судна является его небольшая вместимость (70–80 пассажиров), которая позволит организовать «камерные и размеренные путешествия». Эксперт в туристической отрасли считает покупку разумным вложением с точки зрения уникальности круизных программ, которые сможет предложить теплоход.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» (ООО «Большой маяк») стала владельцем двухпалубного теплохода «Мамин-Сибиряк». Как сообщил «Ъ-Прикамье» соучредитель компании Вадим Яхнин, начать эксплуатацию нового судна планируется в конце июня 2026 года. В планах — увеличить вместимость теплохода с 75 до 80 мест, а также наладить систему кондиционирования и электроснабжения. Предполагается, что «Мамин-Сибиряк» будет работать в ценовом сегменте «средний плюс». Этим летом планируется перевезти лайнер в Пермь из Нижнего Новгорода, где он находится сейчас. Точную сумму сделки Вадим Яхнин не назвал, но отметил, что речь идет о нескольких десятках миллионов.

Решение о покупке теплохода «Мамин-Сибиряк» гос­подин Яхнин объясняет не только техническими параметрами лайнера, но и его габаритными преимуществами. «Во-первых, теплоход позволит организовать выходы как на реки и озера, так и на прибрежную часть морей. Во-вторых, его небольшая вместимость обеспечит спокойный и размеренный отдых для тех, кто не любит шумные круизы для больших компаний. Упор будет сделан на комфортное путешествие с возможностью увидеть пейзажи Русского Севера. Маршрутная программа в основном будет включать Республику Карелию и Ленинградскую область, то есть район Старой Ладоги, Онежского озера (с выходом на Соловки), Беломорканала и реки Волхов до Великого Новгорода. В летнее время планируем использовать его для заходов в Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург»,— пояснил бизнесмен.

Согласно данным на сайте Cruiseinform.ru, круизный речной двухпалубный теплоход «Мамин-Сибиряк» построен по проекту 646 на судостроительном предприятии Warnowwerft (Варнемюнде, Германия) и принят в эксплуатацию 25 сентября 1956 года. Имеет класс «река-море». Скорость хода — 22 км в час. Длина теплохода — 62,5 м, ширина — 12 м, осадка — 2,1 м, водоизмещение — 728 тонн. Для размещения на борту обустроены одноместные, двухместные и трехместные каюты с санузлами. С 2005 по 2013 год теплоход выполнял круизы от ныне ликвидированного ООО «Речтурфлот», подконтрольного столичному предпринимателю Юрию Павельеву, с 2014 по 2021 год в работу не выходил. В 2022–2023 годах работал от близких к господину Павельеву компаний «Волга-Лайн» и «Бельские речные путешествия». В 2024 году в навигацию вновь не вышел.

С учетом нового теплохода флот ТК «ВолгаWolga» будет насчитывать семь судов. Компания управляет четырехпалубным теплоходом «Владимир Маяковский», трехпалубниками «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и «Александр Невский». В 2021 году ООО «Большой маяк» взяло в аренду у Камского речного пароходства еще один трехпалубный теплоход — «Солнечный город», которому позже вернуло предыдущее имя — «Юрий Никулин». В 2022-м организация приобрела и модернизировала двухпалубный лайнер «Борис Полевой». В конце апреля текущего года стало известно, что «ВолгаWolga» планирует продолжать расширение флота. Тогда на заседании правительства Пермского края руководитель компании Леонид Маркин сообщил, что компания рассматривает вариант получения небольших теплоходов для «уникальных круизов, куда не ходят крупные суда».

ТК «ВолгаWolga» основана в начале 2000-х пермскими предпринимателями Вадимом Яхниным и Леонидом Маркиным. На данный момент принадлежит ООО «Большой маяк», соучредителями которого выступают господа Яхнин и Маркин. ТК организует речные круизы из Перми, Чайковского, Казани, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2024 году составила 932,9 млн руб., чистая прибыль достигла 18,9 млн руб. Годом ранее этот показатель составлял 5,1 млн руб.

По словам генерального директора туристической фирмы Valida Елены Шперкиной, новый двухпалубник может стать качественным дополнением флота ТК «ВолгаWolga» за счет своего камерного формата и предполагаемой маршрутной программы по северным регионам России. По словам госпожи Шперкиной, речные круизы продолжают быть одним из самых привлекательных для российских туристов вариантов отдыха. При этом направления Русского Севера и Золотого кольца остаются «жемчужинами» круизных путешествий. «„Мамин-Сибиряк“ вполне может подойти и для проведения длительных корпоративных мероприятий»,— подчеркнула госпожа Шперкина. Она добавила также, что, несмотря на вероятный спрос среди туристов на программы теплохода, срок окупаемости такого проекта может оказаться довольно длительным.

Анастасия Леонтьева