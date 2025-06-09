Главные новости за 9 июня. Сочи

Начальником управления социальной политики администрации Сочи стал Ильгам Асланов. До назначения господин Асланов возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями.

Спрос на покупку гаражей в Сочи за год увеличился на 70%, а на аренду — на 28%. В мае 2025 года пользователи интересовались покупкой гаражей на 40% активнее, чем в январе, арендой — на 21% чаще.

Россельхознадзор запретил ввоз 20 т турецких томатов после обнаружения в них южноамериканской томатной моли — опасного карантинного вредителя овощных культур. Присутствие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердил Новороссийский филиал ФГБУ ВНИИКР в заключении о карантинном фитосанитарном состоянии.

Сотни тысяч экзотических растений в Сочи находятся под угрозой гибели из-за инвазивных вредителей. В их числе пальмы, кипарисы, магнолии крупноцветковые, туи, лавр и можжевельник.

В мае 2025 года спрос на ремонт и обслуживание климатической техники в Сочи увеличился на 47% по сравнению с апрелем, в Краснодаре — на 19%. На курорте количество предложений по ремонту кондиционеров и вентиляционных систем возросло на 32% за месяц.

Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды в Сочи. С мая по сентябрь курорт примет более 4,9 млн туристов, причем в июле и августе заполняемость организованного сектора может достичь 95%.

В Кудепсте начались строительные работы по новым участкам водопровода и канализации общей протяженностью 13,5 км. Этот проект входит в список приоритетных объектов.

Суд прекратил работу частного наркологического центра «ЭлитМед» в Дагомысе после выявления прокуратурой нарушений санитарных норм и пожарной безопасности. Проверка показала многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и противопожарной безопасности, которые создавали опасность для жизни и здоровья граждан.