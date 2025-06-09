В порту Туапсе обнаружили южноамериканскую томатную моль

Россельхознадзор запретил ввоз 20 т турецких томатов после обнаружения в них южноамериканской томатной моли — опасного карантинного вредителя овощных культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В среду, 4 июня, сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии свежих помидоров весом 20,4 т в морском порту Туапсе. Продукция поступила из Турции.

Во время проверки специалисты выявили южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta). Присутствие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердил Новороссийский филиал ФГБУ ВНИИКР в заключении о карантинном фитосанитарном состоянии.

Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта по территории России, выпуск зараженных помидоров запрещен. Владельцы груза приняли решение направить продукцию на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Мария Удовик