В Дагомысе закрыли подпольный наркоцентр

Суд прекратил работу частного наркологического центра «ЭлитМед» в Дагомысе после выявления прокуратурой нарушений санитарных норм и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Лазаревского района Сочи проверила организации, оказывающие услуги реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью. В ходе проверки выяснилось, что в жилом доме на улице Ленинградской в поселке Дагомыс работает коммерческий центр психологической реабилитации.

Наркологический центр ООО «ЭлитМед» предоставлял круглосуточное размещение примерно 30 человек. Проверка показала многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и противопожарной безопасности, которые создавали опасность для жизни и здоровья граждан.

По итогам проверки прокуратура направила в Лазаревский районный суд исковое заявление о запрете оказания подобных услуг в жилом доме. Суд удовлетворил требование о немедленном прекращении деятельности ООО «ЭлитМед».

С 6 июня 2025 года наркологический центр прекратил функционировать. Рассмотрение искового заявления остается под контролем прокуратуры.

Мария Удовик