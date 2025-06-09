Спрос на гаражи в Сочи вырос на 70% за год

Спрос на покупку гаражей в Сочи за год увеличился на 70%, а на аренду — на 28%. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным платформы, в мае 2025 года пользователи интересовались покупкой гаражей на 40% активнее, чем в январе, арендой — на 21% чаще. Предложение доступных для приобретения гаражей практически не изменилось, а в сегменте аренды выросло на 31% по сравнению с маем 2024 года.

На платформе представлено более 500 гаражей для покупки и свыше 90 для аренды. Средняя стоимость приобретения составляет 2,37 млн руб. (107,5 тыс. руб. за «квадрат»), аренды — 16 тыс. руб. в месяц (770 руб. за кв. м).

Количество объявлений о продаже машиномест выросло на 24%, об аренде — на 12%. Доступно более 300 предложений для покупки и свыше 230 для аренды парковочных мест.

Средняя цена машиноместа достигает 2,1 млн руб. (133 тыс. руб. за кв. м). Арендная ставка составляет 8,1 тыс. руб. в месяц (502 руб. за кв. м).

Самые дорогие парковочные места расположены в Центральном и Хостинском районах. В центре покупка обойдется в среднем в 2,6 млн руб., аренда — 10,2 тыс. руб. в месяц. В Хостинском районе машиноместо стоит 2,5 млн руб., аренда — 8,2 тыс. руб.

Наибольший интерес жители проявляют к машиноместам в подземных паркингах (68% спроса на покупку, 48% на аренду) и многоуровневых (32% и 21% соответственно).

Мария Удовик