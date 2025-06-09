В Кудепсте стартовало строительство 13,5 км водовода

В Кудепсте начались строительные работы по новым участкам водопровода и канализации общей протяженностью 13,5 км. Этот проект входит в список приоритетных объектов, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проект был включен в региональную программу развития жилищно-коммунального хозяйства на 2025 год.

В этом году централизованное водоснабжение получат жители Верхнениколаевского и частных застроек, где проживают около 200 многодетных семей. В будущем планируется провести воду в села Бестужевское и Вардане-Верино, уточнил господин Прошунин.

Трасса прокладывается вдоль существующей дороги. На некоторых участках строители работают вручную, чтобы не повредить действующие сети связи и коммунальные службы.

«Мы понимаем, что работы создают определенные неудобства для местных жителей. Однако сейчас важно проявить терпение ради улучшения водоснабжения для более чем четырех с половиной тысяч горожан»,— отметил Андрей Прошунин.

В 2025 году в Сочи запланирован капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и строительство более 21 км водопроводных и канализационных сетей, что повысит качество коммунальных услуг для свыше 200 тыс. жителей. Капитальный ремонт затронет 13 объектов, финансирование будет обеспечено за счет краевого бюджета и бюджета Сочи. Работы запланированы на второй-четвертый кварталы 2025 года.

Специалисты также планируют строительство канализационных сетей длиной 7,6 км, что позволит новой системе водоотведения обслуживать 85,5 тыс. жителей.

Мария Удовик