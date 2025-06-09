Спрос на ремонт кондиционеров в Сочи вырос на 47%

В мае 2025 года спрос на ремонт и обслуживание климатической техники в Сочи увеличился на 47% по сравнению с апрелем, в Краснодаре — на 19%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги»

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Рост интереса к сервисным услугам зафиксирован как среди частных лиц, так и в корпоративном сегменте. В обоих городах активность проявили и сами поставщики услуг.

В Сочи количество предложений по ремонту кондиционеров и вентиляционных систем возросло на 32% за месяц. В Краснодаре число компаний, предлагающих подобные услуги, увеличилось на 28% к апрелю.

В годовом сопоставлении краснодарский рынок демонстрирует более стабильную динамику: спрос вырос на 33%, а предложение — на 56% по сравнению с маем 2024 года.

«Ъ-Сочи» писал, что первая половина июня на побережье Сочи ожидается с колебаниями температуры и кратковременными дождями. Среднемесячная температура на курорте в мае была ниже климатической нормы, и эта тенденция сохранится и в первые недели лета.

Мария Удовик