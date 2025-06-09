Главные новости за 9 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторг соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с двумя местными компаниями: ООО «Научно-исследовательский центр "СПб-тест"» и ООО «Инновационная компания "Новые технологии"». Первая компания намеревалась создать Центр испытаний и сертификации инновационной продукции, вторая — построить научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов.

Около 15:30 9 июня без света остались около 500 домов в Выборгском районе Петербурга, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Блэкаут затронул многоквартирные дома от 2-го Муринского проспекта до Манчестерской улицы. Некоторые жильцы застряли в лифтах. Все произошло из-за технологического нарушения оборудования. Подачу электричества восстановили в пятом часу дня.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт Петербурга выдала положительное заключение по проекту реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Утвержденный срок выполнения работ — до 6 августа 2027 года. Согласно документу, новый вестибюль будет трехэтажным, один из них запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м.

Компания АО «Ленстройтрест» направила в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга уведомление о намерении разработать новый проект застройки бывшей территории завода «Позитрон» на улице Ивана Фомина, 6. В этой локации девелопер планирует разместить многоквартирный дом, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, МФК делового назначения, а также торговые объекты.

На 96-м году жизни скончалась искусствовед Марта Крыжановская, более 60 лет проработавшая в Государственном Эрмитаже. Телефонограмма из больницы поступила в полицию рано утром 9 июня. Госпожа Крыжановская была ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского прикладного искусства музея. Она является автором около сотни научных статей и нескольких книг об искусстве Западного средневековья.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, главная тема форума в этом году — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Он добавил, что город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации, – стал местом, где рождается повестка будущего.

Сотрудники правопорядка в минувшие выходные пришли с рейдом на Крестовский остров, где собрались любители экстремального вождения. В ходе проверки 12 автомобилей поместили на спецстоянку в связи с подозрением на изменение номерных агрегатов. Семь водителей доставили на медицинское освидетельствование в связи с наличием внешних признаков опьянения.

На территории промзоны по адресу: Литовская улица, д. 16, литер. Л (участок выходит на Полюстровский проспект) могут построить производственно-складское здание формата light industrial или бизнес-центр. Общая площадь участка составляет около 35 тыс. кв. м. По материалам судебных заседаний, часть этой территории в 2019 году приобрело ООО «Холдинговая компания "Альянс-инвест"».

В связи с празднованием Дня России 12 июня в Петербурге вводятся изменения в режим работы городского и пригородного наземного транспорта. В среду, 11 июня, наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику пятницы, а на период с 12 по 15 июня — по графику воскресенья. В свою очередь, работа метрополитена будет организована в следующем режиме: 12 июня — по графику субботы, с 13 по 15 июня — по графику воскресенья.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 июня в Петербурге выпало до 15 мм осадков. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», канализационная система Северной столицы была подготовлена к надвигающимся осадкам. Всего в городе дежурили 73 бригады специалистов предприятия.