Путин о ПМЭФ: Петербург стал местом, где рождается повестка будущего

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля 9 июня. По словам главы государства, главная тема форума в этом году — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

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«Символично, что именно Санкт-Петербург – город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации, – стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему»,— сказал российский лидер.

Господин Путин добавил, что Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизованной самобытности стран и народов. Он пообещал, что вместе с партнерами, прежде всего по БРИКС, намерен продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

«Уверен, что ваши дискуссии будут плодотворными, внесут свой вклад в поиск ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством. Желаю вам успехов и всего самого доброго»,— заключил глава государства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ПМЭФ пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже заявил, что регион намерен заключить на мероприятии около 30 инвестиционных соглашений и привлечь более 620 млрд рублей.

Андрей Маркелов