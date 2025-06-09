Полиция задержала семь пьяных стритрейсеров на Крестовском острове

Сотрудники правопорядка в минувшие выходные пришли с рейдом на Крестовский остров, где собрались любители экстремального вождения, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки 12 автомобилей поместили на спецстоянку в связи с подозрением на изменение номерных агрегатов. В случае, если опасения правоохранителей подтвердятся, на водителей возбудят уголовные дела по ч1. ст. 236 УК РФ.

Также на спецстоянку направили мопед, которым управлял несовершеннолетний. Семь водителей доставили на медицинское освидетельствование в связи с наличием внешних признаков опьянения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце мая полиция пресекла сходки дрифтеров у «МЕГА Дыбенко» и «Газпром Арены». Тогда в медучреждение для освидетельствования на состояние опьянения забрали 11 человек.

Андрей Маркелов