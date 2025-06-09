График работы транспорта в Петербурге изменят в связи с празднованием Дня России

В связи с празднованием Дня России 12 июня в Петербурге вводятся изменения в режим работы городского и пригородного наземного транспорта. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, в среду, 11 июня, наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику пятницы, а на период с 12 по 15 июня — по графику воскресенья.

В свою очередь, работа метрополитена будет организована в следующем режиме: 12 июня — по графику субботы, с 13 по 15 июня — по графику воскресенья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День России, 12 июня, в Петербурге можно будет бесплатно посетить экспозиции Русского музея.

Андрей Цедрик