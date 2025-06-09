Бывшего мэра Магаса обвинили в превышении полномочий

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы столицы Ингушетии Усмана Аушева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2023 года господин Аушев «в интересах своего знакомого» утвердил завышенные сметы на стоимость работ ООО «Замок-5» по ремонту городских электрических сетей. В результате городскому бюджету «был причинен имущественный ущерб» на сумму более 3,3 млн руб.

Дело бывшего чиновника направлено в Магасский районный суд Ингушетии. В этом же суде рассматривается и дело генерального директора фирмы-подрядчика.

Усман Аушев был назначен исполняющим обязанности главы Магаса в июне 2020 года. В феврале 2023 года добровольно сложил с себя полномочия. В сентябре 2024 года по ходатайству следствия был задержан и помещен под арест.

Александра Ларинцева, Пятигорск